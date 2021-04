Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen in zee met Dunkin' Donuts

Attractiepark Slagharen gaat een samenwerking aan met Dunkin' Donuts. Het beroemde Amerikaanse donutmerk krijgt later dit jaar een eigen horecalocatie in de Main Street van het Overijsselse pretpark. Dat valt te zien op de nieuwe parkplattegrond van 2021.



De donutketen vestigt zich in een pand tussen restaurant Cartwright's en 4D-bioscoop El Teatro. Eerder was daar eetgelegenheid County Court te vinden. Over een tijdje worden er verschillende soorten donuts en koffiespecialiteiten geserveerd.

Slagharen is voorlopig alleen geopend voor vakantiegasten. Zusterpark Movie Park Germany nam vorig jaar al een Dunkin'-locatie in gebruik. Beide parken zijn onderdeel van dezelfde groep; Parques Reunidos.