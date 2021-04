Parc Astérix

Drie bezoekers Parc Astérix veroordeeld voor massale vechtpartij

Drie bezoekers van het Franse pretpark Parc Astérix zijn veroordeeld voor een massale vechtpartij. Op 10 juli vorig jaar brak een gevecht uit in het station van houten achtbaan Tonnerre de Zeus. Twee medewerkers raakten zwaargewond.



Eén personeelslid moest het voorval bekopen met een gebroken neus, een collega liep een gebroken rib en een hersenschudding op. Beelden van de ruzie, die oorspronkelijk op Snapchat verschenen, gingen binnen de kortste keren viral op social media.

Het opstootje draaide om een man die zijn pet was verloren. Toen hij te horen kreeg dat de pet pas aan het eind van de dag gepakt kon worden, begonnen zijn familieleden zich ermee te bemoeien.



Rechter

Zo ontstond een felle discussie met het aanwezige personeel, die ontaardde in de vechtpartij. Drie mannen - twee van 28 jaar, één van 30 - moesten donderdag voor de rechter verschijnen.



Daarover bericht dagblad Le Parisien. De drie vechtersbazen kregen ieder een andere straf: twee maanden cel, 800 euro boete en een taakstraf. Het petje waar de ruzie over begon, zou nooit meer zijn teruggevonden.