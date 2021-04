Majaland Kownaty

Eerste ontwerp voor Super Wings-gebied in Pools Plopsa-park

Het Poolse pretpark Majaland Kownaty, onderdeel van de Plopsa Group, opent komende zomer een themagebied rond animatieserie Super Wings. Een nieuwe tekening laat zien hoe het parkdeel eruit komt te zien.



Het ontwerp toont de grote waterspeelplaats Aqua Team Playground, met waterglijbanen, een kantelende emmer en speeltoestellen. De uitbreiding is vormgegeven als een vliegveld met landingsbanen, een verkeerstoren en propellers.

Verder wordt in het gebied een 22 meter hoge interactieve vliegtuigmolen van de Duitse fabrikant Gerstlauer gebouwd. Die gaat Jett Fly heten. Een soortgelijke attractie staat sinds 2015 in het Duitse Plopsa-park Holiday Park, onder de naam Sky Fly.



Vliegtuigjes

Eetgelegenheid World Aircraft Snack maakt het Super Wings-gedeelte compleet. De gelijknamige tv-serie draait om vliegtuigjes die pakketjes bezorgen. In Duitsland is het programma erg populair. Eén van derde van de bezoekers van het Poolse pretpark komt uit Duitsland.



Majaland Kownaty groeit snel. Sinds de opening in 2018 werd het park al uitgebreid met een grote houten achtbaan (2019) en een buitengebied met Wickie de Viking-attracties (2020). Het project wordt grotendeels gefinancierd door het Nederlandse bedrijf Momentum Capital.