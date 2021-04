Europa-Park

Opening van hypermodern restaurant Europa-Park uitgesteld tot 2022

Europa-Park moet de opening van een hypermodern restaurant uitstellen. Het Duitse attractiepark was van plan om dit jaar de bijzondere eetgelegenheid Eatrenalin in gebruik te nemen. Dankzij allerlei moderne technieken en een transportsysteem moet dineren daar een attractie worden.



Het belevingsrestaurant was aangekondigd voor de zomer van 2021. Toen dat onhaalbaar bleek, begon Europa-Park te communiceren dat Eatrenalin zou openen in het najaar van 2021. Nu valt op de officiële Eatrenalin-website te lezen dat de opening is verplaatst naar 2022.

Over het concept is nog niet veel bekend. De afgelopen maanden kwamen wel enkele ontwerpen en patenten naar buiten. "Het doel is om de gastronomie opnieuw uit te vinden en de gasten emotioneel te raken", liet Europa-Park-directeur Thomas Mack optekenen.



Rulantica

Eatrenalin wordt gebouwd tussen VR-attractie Yullbe en themahotel Krønasår, in de buurt van Europa-Parks waterpark Rulantica. Het is de bedoeling om het concept later op meer plekken neer te zetten. Zo zijn er plannen voor vestigingen in steden als New York en Tokio.