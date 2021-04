Ouwehands Dierenpark Rhenen

Directeur Ouwehands Dierenpark over toegangstesten: 'Liever niet'

Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark, ziet het niet zitten om bezoekers te verplichten een coronatest te doen. De overheid werkt aan verschillende experimenten voor de recreatiesector, waarbij testpersonen alleen toegang krijgen tot een pretpark of dierentuin met een negatief testbewijs. Volgens De Lange kan de branche ook goed zonder.



"Natuurlijk willen we open", vertelde de dierentuinbaas woensdag in talkshow Op1. "Er wordt nu gesproken over gasten eerst een test laten doen. Als ze dan negatief zijn, kunnen ze komen. Dan heb je eigenlijk iedereen negatief in je park."

Ouwehands Dierenpark voelt er weinig voor. "Het past eigenlijk helemaal niet bij gastvriendelijkheid. Maar als het een compromis is, zolang het duurt, dan moeten we maar."



Afschrikken

De Lange staat open voor de experimenten, maar houdt er wel rekening mee dat dergelijke strenge voorwaarden potentiële bezoekers kunnen afschrikken. "Ik denk dat er best een testbereidheid is, maar er zullen ook een hoop mensen zeggen: liever niet. En wij willen het nu eigenlijk ook liever niet."



Hoe de proefdagen in de dierentuinen en pretparken er precies uit komen te zien, moet binnenkort duidelijk worden. Namens de attractieparken hebben de Efteling, Walibi Holland en Slagharen zich aangemeld.