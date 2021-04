Zoo de Pont-Scorff

Door activisten overgenomen dierentuin failliet verklaard

Een dierentuin in de West-Franse regio Bretagne is failliet verklaard. Zoo de Pont-Scorff werd vorig jaar overgenomen door een vereniging van dierenorganisaties. Deze activisten wilden de beesten vrijlaten in het wild, maar daar lijkt dus niets van terecht te komen.



De vereniging, Rewild genaamd, bestond uit de organisaties Sea Shepherd, Darwin, Hisa, Le Biome, One Voice, Wildlife Angels en Centre Athénas. De club bracht vorig jaar 700.000 euro bij elkaar, waarmee het 70 procent van de toen al noodlijdende dierentuin van Pont-Scorff in handen kreeg. Na het vertrek van de dieren moest het park een revalidatiecentrum worden voor dieren die in beslag zijn genomen tijdens illegale handel.

Er bestonden direct al twijfels over de haalbaarheid van het plan. Dieren die in gevangenisschap leven, kunnen zich vaak niet goed redden in de vrije natuur. Na meningsverschillen over de te varen koers trokken Wildlife Angels en Centre Athénas zich terug uit Rewild. Mede omdat er door de coronacrisis in 2020 weinig inkomsten waren, kwam de dierentuin vervolgens opnieuw in financiële problemen.



Schuldenlast

De directeur van Zoo de Pont-Scorff, Jérôme Pensu, denkt dat Sea Shepherd bewust heeft aangestuurd op een faillissement. Zo zou men onder de schuldenlast van 1,4 miljoen euro uit willen komen.



Potentiële kopers van de dierentuin kunnen zich tot eind april melden bij de curator. Die zal de voorstellen beoordelen op drie punten: financiële haalbaarheid, het behoud van banen en dierenwelzijn. Sea Shepherd wil het park overnemen en de missie van Rewild voortzetten. De organisatie is bang dat Pont-Scorff anders weer een gewone dierentuin wordt.