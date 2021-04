Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen weer open zonder attracties: dit is er wél te beleven

Attractie- en Vakantiepark Slagharen is weer open, maar vanwege de landelijke coronaregels staan de mechanische attracties voorlopig stil. Wie er toch op uit wil, kan vanaf dit weekend wel blijven slapen in Slagharen. Ter compensatie zorgt het Overijsselse pretpark voor extra activiteiten en entertainment.



Zo is het nu mogelijk om minigolf te spelen op het Fonteinplein bij de entree. Kinderen kunnen cakejes bakken en knutselen. Mascottes Randy en Rosie zijn aanwezig voor een kinderdisco in de openlucht. Tijdens de paasdagen worden er eieren verstopt op de sportvelden bij het vakantiepark. Verder organiseert Slagharen online bingo's en quizzen.

Sportieve vakantiegasten krijgen de kans om te tennissen, te volleyballen en te voetballen. Horecalocaties zijn open voor het afhalen van eten en drinken. In de souvenirwinkels kan op afspraak gewinkeld worden. Voor de warme dagen is er waterspeeltuin Sunny Beach.



Jumbo

Het pretpark is toegankelijk als wandelgebied. Bovendien staat de themamuziek aan. Fans kunnen dus al wel langs de attracties struinen en bekijken wat er afgelopen winter allemaal veranderd is. Zo werd olifantenmolen Jumbo opgeknapt. De renovatie van de thrillride Enterprise is nog in volle gang.



Later dit seizoen heropent de klassieke Monorail uit 1978 als Pioneer Express 63. De attractie komt in het teken te staan van de rijke geschiedenis van Slagharen. Het park opende in 1963.



Bijzonder

Voor twee gezelschappen is het paasweekend in Slagharen extra bijzonder. Zij brengen de nachten namelijk door in een ingericht tentje onder lanceerachtbaan Gold Rush. Het gaat om een eenmalige winactie, bedoeld om aandacht te vragen voor de heropening van het vakantiepark.