Walibi Holland

Video: burgemeester meldt zich aan als achtbaantester voor Walibi

Er blijkt heel wat animo te zijn voor de vacature van achtbaantester bij Walibi Holland. Het pretpark maakte dinsdag bekend te zoeken naar iemand die alle rollercoasters in beweging wil houden zolang het park gesloten is. 1300 personen meldden zich aan, waaronder een prominente naam.



Jean Paul Gebben zag de carrièreswitch wel zitten. Hij is burgemeester van de gemeente Dronten, waar het attractiepark in Biddinghuizen onder valt. Walibi was vereerd en besloot de burgervader uit te nodigen voor een proefrondje in achtbaan Untamed.

In een video op social media is te zien hoe Gebben de 36,5 meter hoge hybrid coaster - goed voor een topsnelheid van 92 kilometer per uur - onderwerpt aan een chaotische inspectie. "Untamed is getest en goedgekeurd", luidt de conclusie van de burgemeester na afloop van de dollemansrit.



Grap

De veelbesproken vacature was vanzelfsprekend een 1 aprilgrap. Eigenlijk had het nieuwe Walibi-seizoen morgen moeten beginnen. Door de coronaregels van het kabinet is dat niet mogelijk. Nu hoopt het park dat de poorten op 1 mei open kunnen.