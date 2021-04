Efteling

1 aprilgrap Efteling: attractiepark gaat maaginhoud van bezoekers controleren

De Efteling heeft dit jaar veel werk gemaakt van een 1 aprilgrap. In een uitgebreide video wordt een nieuw concept gepresenteerd: het VOMIT-protocol. Het attractiepark zegt te werken aan een techniek om het braakrisico bij bezoekers zo veel mogelijk te beperken.



Daarom mogen waaghalzen voortaan alleen gebruikmaken van een achtbaan nadat hun maaginhoud gecontroleerd is door een medewerker. Het park zet daarvoor speciale scanapparatuur in. Het protocol zou ontwikkeld zijn in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven.

Wie tóch direct in een attractie wil, kan daarvoor terecht in een speciale VOMIT-ruimte. Bezoekers kunnen daar hun maaginhoud preventief legen. Ook opiniepeiler Maurice de Hond werkte aan de grap mee. "Met dit protocol kan de Efteling weer veilig open", beweert hij in het filmpje.