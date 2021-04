Fårup Sommerland

Deens pretpark op 1 april: nieuwe achtbaan staat in het teken van gigantische penis

Het Deense pretpark Fårup Sommerland komt met een gewaagde 1 aprilgrap. Een nieuwe achtbaan in het attractiepark zou in het teken staan van John Dillermand, een controversiële tv-serie over een man met de langste penis ter wereld.



"We kunnen het niet langer geheimhouden", meldt het park op Facebook. "Hier is dé nieuwigheid van dit jaar: John Dillermand - The Ride!" Het zou gaan om "de langste rollercoaster in Fårup Sommerland tot nu toe, met een baanlengte van meer dan 1 kilometer".

John Dillermand, letterlijk vertaald John de Piemelman, is een kinderserie op de Deense publieke omroep. Het hoofdpersonage, uitgevoerd als kleipoppetje, heeft een meterslang rood-wit gestreept geslachtsdeel. Eerder dit jaar zorgde het tv-programma nog voor internationale opschudding. Critici lieten weten het concept ongepast te vinden voor een jong publiek.



Gefotoshopt

De fictieve achtbaan in Fårup Sommerland werd vormgegeven als de penis uit de serie, met een rood-wit kleurenpatroon. In werkelijkheid toont het park een gefotoshopte bouwfoto van de familieachtbaan Saven, die al vorig jaar openging.