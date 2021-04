Nieuws

Strenge lockdown in Frankrijk: opening attractieparken lijkt ver weg

Het gaat nog wel even duren voordat we weer naar Disneyland Paris en Parc Astérix kunnen. In de strijd tegen het coronavirus kiest Frankrijk opnieuw voor een strenge lockdown. Vanaf aanstaande zaterdag gelden in het hele land ingrijpende maatregelen.



Zo is vanaf 19.00 uur een avondklok van kracht en wordt het verboden om verder dan tien kilometer van huis een luchtje te scheppen. Een schoolvakantie wordt met een week verlengd. President Emmanuel Macron hoopt dat er vanaf half mei weer ruimte is voor versoepelingen.

Pretparken in Frankrijk zijn al sinds eind oktober 2020 gesloten. Disneyland Paris en Futuroscope hadden op 2 april weer open willen gaan, Parc Astérix, Puy du Fou en Walibi Rhône-Alpes op 3 april. Le Pal hoopte op een seizoensstart op 10 april.



Onzekerheid

Walygator Sud-Ouest zou vanaf 17 april weer bezoekers ontvangen. Walygator Grand Est, Parc Spirou Provence, Bagatelle en Kingoland communiceerden tot nu toe 24 april als openingsdatum. Vanwege alle onzekerheid durven de parken voorlopig geen nieuwe data te noemen.