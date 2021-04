Liseberg

Zweeds attractiepark smeert bijenwas op achtbaan voor 'hogere snelheid'

Attractiepark Liseberg in Zweden komt op 1 april met een opmerkelijke nieuwe theorie. Volgens het pretpark gaat de familieachtbaan Lisebergbanan voortaan sneller dankzij bijenwas op de baan. In een lollige video is te zien hoe een technicus het spul op de rail smeert.



"Sommige bezoekers klaagden dat Lisebergbanan in de loop der jaren langzamer is geworden", zegt hij. "Bij de opening in 1987 ging de achtbaan nog 84 kilometer per uur, nu is dat afgezakt tot 79 kilometer per uur." De oplossing bleek bijenwas te zijn, beweert de medewerker.

Daarmee zou de attractie 8 kilometer per uur sneller gaan. Om de bijenwas zelf te kunnen produceren, plaatst Liseberg naar eigen zeggen vijfhonderd bijenkorven naast de rollercoaster. Het park maakt zich geen zorgen over eventuele overlast, omdat gekozen werd voor een "speciale niet-agressieve bijensoort uit Noord-Zweden".



Afremmen

Bijenwas is een vettige stof die door sommige soorten bijen wordt geproduceerd. Daarnaast zegt men honing te willen gebruiken om treinen soepeler te kunnen afremmen. In een filmpje wordt het concept uitgelegd en gedemonstreerd. Men spreekt Zweeds, maar op YouTube zijn Engelse ondertitels beschikbaar.



Vanzelfsprekend is het initiatief een 1 aprilgrap. In 2019 deed het park ook al een poging om het publiek voor de gek te houden. Toen werd aangekondigd dat een dive coaster uitgerust zou worden met een waterbak.