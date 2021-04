Disneyland Paris

Hooligans over vals geld in Disneyland Paris: 'Ze controleren daar niks'

Disneyland Paris is een paradijs voor mensen die vals geld willen uitgeven. Dat beweert een groep Antwerpse voetbalhooligans. De politie kwam hen op het spoor tijdens een onderzoek naar de harde kern van voetbalclub Royal Antwerp FC.



Daarover bericht nieuwssite HLN. Op de mobiele telefoons van de verdachten vond de recherche WhatsApp-gesprekken over vals geld, met teksten als "Wie moet er nog valse flappen hebben?". Het ontbreken van controles in Disneyland Paris werd expliciet benoemd.

De hooligans wisselenden in chatgroepen tips en ervaringen uit. "Disneyland is een goudmijn voor valse flappen", is een exemplarisch bericht. "Ze controleren daar niks. Ik heb daar goed gewisseld. Had ik het geweten, dan had ik meer meegenomen."



Celstraffen

In de rechtszaal hielden de vijf verdachten vol dat de chatberichten slechts stoerdoenerij en grootspraak waren. In werkelijkheid zouden ze nooit vals geld hebben gekocht of gebruikt. Omdat de rechter dat niet geloofde, werden drie werkstraffen van 150 uur en twee voorwaardelijke celstraffen van één jaar opgelegd.