Bobbejaanland

Bobbejaanland vernieuwt entree van themahal

Bobbejaanland heeft de ingang van het overdekte themagebied Banana Bos opgeknapt. Daarvoor werd de Vlaamse firma Kabuki Brandmakers ingeschakeld. In februari kwam een ontwerp naar buiten. Nu kunnen we het eindresultaat aanschouwen.



Banana Bos is de grote hal waar waterbaan Banana Battle, eetgelegenheid Mc Monkey, achtbaan Revolution en zich bevinden. De vernieuwde entree werd opgetrokken in Afrikaanse sferen, met veel hout, riet en exotische decoraties.

Het parkdeel hoort sinds 2015 bij themagebied Adventure Valley, waar ook attracties liggen als King Kong, spinning coaster Naga Bay en simulator The Forbidden Caves.



Seizoen

Bobbejaanland had er eigenlijk op gerekend dat het nieuwe seizoen dit weekend zou kunnen beginnen. Door het aanscherpen van de coronaregels in België kon dat niet doorgaan.