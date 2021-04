Attractiepark Toverland

Toverland past assortiment foodtruck aan: ijsjes, wraps en paaseitjes

Nu de lente is begonnen, wordt het assortiment van de foodtruck bij Toverland aangepast. Vanaf komend weekend verkoopt de zogeheten ToverTruck ook ijsjes en wraps. Daarnaast zijn er tijdens de paasdagen - van zaterdag 3 tot en met maandag 5 april - speciale paashapjes verkrijgbaar.



Zolang Toverland gesloten moet blijven, is op de parkeerplaats van het Limburgse attractiepark een tijdelijk horecapunt te vinden. Daar kunnen wandelaars uit de omgeving hapjes en drankjes afhalen.

Een nieuw ijsgerecht met de naam Kids Twister Extreme (2,50 euro) bestaat uit een Ola-ijsje, ijs met meloen-, aardbei-, citroen-, appel- en bosbessensmaak, cheesecake-topping, mini-marshmallows, chocoladekrullen en aardbeipartjes. Aan een Ben & Jerry's-chocoladeijsje op een stokje voegt Toverland karamelsaus, karamelblokjes, speculooskruimels en aardbeipartjes toe (3,50 euro).



Kaassaus

Verder staan vanaf nu vegetarische wraps en kipwraps (6 euro) op het menu, net als een vegetarische variant op loaded fries (6 euro), met kaassaus. Ook nieuw: fruitlimonade, donuts in lentekleuren en suikerwafels met aardbeien en slagroom.



Bovendien serveert de ToverTruck in het verlengde paasweekend carrot cake (3,50 euro) en een paasdonut (2,50 euro) met een paashaasje, chocolade-eitjes en discodip. Het kraampje is geopend op zaterdagen en zondagen, steeds van 10.00 tot 17.00 uur. Eerder werd besloten om de truck ook op vrijdagen open te stellen, maar is het park weer op teruggekomen.