Plopsaland De Panne

Camping naast Plopsaland omgedoopt tot Plopsa Village

De camping naast Plopsaland De Panne, die enkele jaren geleden werd overgenomen door de Plopsa Group, heeft een nieuwe naam. Tot nu toe heette de locatie Camping Ter Hoeve. Vanaf dit seizoen gaat de camping door het leven als Plopsa Village.



Daarmee is het vakantiepark nu officieel onderdeel van Plopsaland De Panne, samen met het bekende attractiepark, waterpark Plopsaqua, het nieuwe Plopsa Hotel en het Proximus Theater. Er werd ook een speciaal logo ontwikkeld.

Plopsa Village beschikt over enkele honderden standplaatsen voor caravans, campers en tenten. Op de officiële website wordt gesproken over "splinternieuwe ruime standplaatsen" en "recent vernieuwd sanitair en een wasserette".



Speeltuin

Op het hele terrein is wifi beschikbaar. Verder werd onlangs een nieuw receptiegebouw in gebruik genomen. Pal daarnaast ligt een speeltuin.



Plopsaland De Panne maakte afgelopen zomer bekend voortaan het hele jaar door geopend te zijn. Door de coronamaatregelen is daar nog niets van terechtgekomen. Plopsa Village is normaal gesproken toegankelijk van de paasvakantie tot en met de kerstvakantie.



Vakantiehuisjes

Op den duur moet het vakantiepark uitgebreid worden met 76 vakantiehuisjes die in het teken staan van Studio 100-figuren als clown Bumba, Piet Piraat en Wickie de Viking. Het is nog niet duidelijk wanneer die fase van het project gerealiseerd kan worden.