Duinrell

Duinrell laat angsthaas knuffelen met achtbaan in komische video

Duinrell zegt dé oplossing te hebben voor personen die niet in achtbanen durven. Het Wassenaarse pretpark ontwikkelde daar een nieuwe methode voor, die KUST wordt genoemd. Dat staat voor Kennismaken, Uitleg, Start en Tussentijdse evaluatie.



In een YouTube-video wordt het concept uitgelegd. Eén van de onderdelen is een heuse knuffelsessie met een rollercoaster. Deelnemers moeten zich daardoor "comfortabel voelen bij de attractie", vertelt parkmanager Victor van Schagen. "Je kan de attractie knuffelen, je kan hem aanraken."

Het ludieke filmpje toont hoe een proefpersoon klaargestoomd wordt om in de 15 meter hoge familieachtbaan Dragonfly te gaan. Uiteraard gaat het om een 1 aprilgrap. De video eindigt met de tekst "Inschrijven vanaf 1 april 2021".