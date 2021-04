Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn neemt afscheid van thrillride

Avonturenpark Hellendoorn start het seizoen met één attractie minder. De thrillride Montezuma's Revenge verdwijnt binnenkort uit het park. Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings.



Montezuma's Revenge werd 23 jaar geleden gebouwd door de Duitse fabrikant Huss. Het gaat om een attractie van het type top spin, bestaand uit twee draaiende armen met een kantelende bank ertussen. Tijdens een ritje gaan de passagiers meermaals over de kop.

De top spin stond al enkele jaren te koop. Volgens Avonturenpark Hellendoorn wogen de hoge onderhouds- en reparatiekosten niet meer op tegen de populariteit van de machine. Nu is er een koper gevonden, meldt de voorlichter.



Plattegrond

Een handelaar neemt het gevaarte over een tijdje mee. "Wanneer weten we nog niet precies", aldus de voorlichter. "De attractie gaat in ieder geval niet meer open." Montezuma's Revenge ontbreekt al op de parkplattegrond van 2021.



De afgelopen jaren hebben veel Europese pretparken besloten om hun top spin te verwijderen. Voorbeelden zijn Gardaland in Italië, Alton Towers en Chessington World of Adventures in Groot-Brittannië, Heide Park en Fort Fun Abenteuerland in Duitsland en Tibidabo in Spanje.



Duinrell

Er staan nog wel top spins in onder andere Walibi Holland, Duinrell, Movie Park Germany en Walibi Belgium. Phantasialand heeft een modernere variant, waarbij inzittenden met hun benen in de lucht bungelen.



Avonturenpark Hellendoorn wil op de plek van Montezuma's Revenge over een tijdje een nieuwe thrillride neerzetten, zegt de woordvoerder. "We gaan op zoek naar een heftige attractie voor dezelfde doelgroep."



Renoveren

Dit jaar houdt het park zich bezig met het renoveren van twee klassieke attracties: de Oldtimers uit 1977 en achtbaan Tornado uit 1990, die Balagos gaat heten. In de buurt van de rollercoaster komt ook een nieuw speelgebied voor kinderen.