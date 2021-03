Walibi Holland

'Meerderheid Walibi-bezoekers wil vasthouden aan verplichte Fast Lane'

Walibi Holland gaat in 2021 door met het aanbieden van het virtuele reserveringssysteem Fast Lane. Vanwege de coronacrisis moet een ritje in een grote attractie vooraf digitaal gereserveerd worden. Op die manier blijven de fysieke wachtrijen kort. Uit onderzoek zou blijken dat bezoekers de gratis service niet meer kwijt willen.



Dat meldt een woordvoerster van Accesso, de Britse leverancier van het systeem. "Een meerderheid van de gasten heeft laten weten dat zij eerder zouden terugkeren naar het park als de virtuele wachtrijen blijven bestaan", zegt ze.

Of de verplichte Fast Lane inderdaad een blijvertje is, wordt besloten na de pandemie. Volgens Accesso heeft het systeem vorig jaar ook gezorgd voor het op peil houden van de gasttevredenheid. "Die bleef in 2020 ondanks alle uitdagingen op hetzelfde niveau als in 2019. Het bewijs van de impact die goed geïntegreerde technologie kan hebben."



Eten en drinken

Op financieel vlak is er eveneens tevredenheid: meer dan driekwart van de bezoekers gaf aan eten en drinken te hebben gekocht terwijl ze in een virtuele wachtrij stonden.



Er worden dit jaar wel wat wijzigingen doorgevoerd aan de Fast Lane. "Voor seizoen 2021 introduceren we volledig nieuwe functionaliteiten, waaronder het sorteren van attracties op basis van de wachttijd, de mogelijkheid voor een groep om zich per attractie op te splitsen en hulpmiddelen voor bezoekers die later op de dag in het park arriveren", aldus Accesso.