Heide Park Resort

Duits attractiepark Heide Park verhoogt entreeprijs tot boven 50 euro

De toegangsprijs van het Duitse pretpark Heide Park doorbreekt dit jaar de grens van 50 euro. Entreekaarten kosten komend seizoen 52 euro per persoon aan de kassa. Vorig jaar vroeg het park nog 49 euro voor een ticket voor volwassenen.



Voor kinderen tussen 3 en 11 jaar moet 41 euro betaald worden in 2021. Vorig jaar was dat nog 39 euro. Online krijgen bezoekers korting. Heide Park opent dit jaar geen nieuwe attractie. In 2020 voegde het park een ballonnenmolen voor kinderen toe.

Eigenlijk had het nieuwe seizoen op 27 maart moeten beginnen. Door de coronaregels in Duitsland is dat moment uitgesteld naar een nader te bepalen datum.



Europa-Park

Met een ticketprijs van 52 euro behoort Heide Park tot de duurste attractieparken van Duitsland. Phantasialand vraagt dit jaar 54,50 euro, een dagje Europa-Park kost 55 euro. Bij Movie Park Germany moet voor een standaardticket 50 euro afgerekend worden.