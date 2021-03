Allwetterzoo Münster

Bezoekers Duitse dierentuin kunnen zich gratis laten testen op corona

Bezoekers van een dierentuin in Duitsland kunnen zich de komende tijd gratis laten testen op het coronavirus. Op de parkeerplaats van Allwetterzoo Münster in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is een speciale teststraat opgetuigd.



Er wordt getest op maandagen, woensdagen, vrijdagen en zondagen, steeds van 10.00 tot 13.00 uur. Wie niet naar de dierentuin gaat, kan zich ook laten testen.

Het park benadrukt dat een bezoek aan het testcentrum niet verplicht is. "En een negatieve coronatest zorgt niet voor voordelen tijdens het bezoeken van het dierenpark", meldt Allwetterzoo Münster. Zo moeten mondkapjes gewoon door iedereen gedragen worden.