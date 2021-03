Attractiepark Toverland

Muzikale feestavond Toverland gaat ook niet door in 2021

Muziekfestival Toverland Live, dat eerder werd uitgesteld van mei 2020 naar mei 2021, gaat ook dit jaar niet door. Dat heeft het Limburgse attractiepark zojuist bekendgemaakt. Vanwege de coronabeperkingen is besloten om de feestavond opnieuw een jaar uit te stellen.



"Wat hadden we zin in een feestje op 21 mei 2021", laat Toverland weten. "Het is vast geen verrassing, maar op deze datum kunnen we ons festivalparadijs niet organiseren op de manier zoals we dat graag zouden willen: helemaal losgaan zonder beperkingen."

Daarom is er een nieuwe datum gekozen: zaterdag 21 mei 2022. "Samen zorgen we we ervoor dat het leven weer een feestje wordt", belooft het park. Het initiële programma, met onder meer een optreden van André Hazes, blijft vooralsnog ongewijzigd.