Apenheul

Apenheul steunen? Dierenpark zet verlanglijstje online

Apenheul vraagt bezoekers om cadeautjes voor de vijftigste verjaardag van het park. Vanwege de coronacrisis heeft het bekende dierenpark in Apeldoorn het financieel moeilijk. Voor fans die een handje willen helpen in dit jubileumjaar, is er nu een speciaal verlanglijstje.



Op webwinkel Amazon heeft Apenheul een lijst samengesteld van producten die het park goed kan gebruiken. Er staan bijvoorbeeld borstels, reiskennels, veiligheidsnetten, plexiglas, kunstgras, schroefhaken, tentdoeken, boormachines, speelballen en voerbakjes op.

De items variƫren in prijs van 3,66 euro tot 241,75 euro. Apenheul wil de cadeautjes gebruiken om verrijkingsmateriaal van te maken. "Verrijking geven aan dieren is een belangrijk onderdeel van de verzorging", laat het park weten. "Vaak gaat het om het stimuleren van natuurlijk gedrag."



Zintuigen

Als voorbeeld geeft men een zelfgemaakte kist met gaten waar meelwormen in verstopt zijn, bedoeld voor de dwergapen. "Dit is een goede stimulatie van het natuurlijke gedrag om op jacht te gaan naar insecten en een ultieme samenwerking van de zintuigen."