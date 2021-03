Efteling

Efteling realiseert 'grootste laadplein van de Benelux'

De Efteling heeft zestig nieuwe laadpalen toegevoegd aan het parkeerterrein. Dat zorgt voor een totaal van 87 laadpalen, waar tegelijkertijd 174 elektrische auto's opgeladen kunnen worden. Het attractiepark spreekt over "het grootste laadplein van de Benelux".



Voor het project wordt samengewerkt met energieleverancier Eneco. Efteling-directeur Fons Jurgens zegt trots te zijn op de ontwikkeling. Volgens hem past het realiseren van de extra laadstations bij de ambitie van het park om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

"Alle laadpalen van Eneco laden uitsluitend op 100 procent duurzame energie, afkomstig van Europese zon en wind", staat in een persbericht. Commercieel directeur Joris Laponder van Eneco benadrukt dat het niet alleen gaat om een duurzame investering, maar ook een extra service voor bezoekers.



Betaald

Het vooraf reserveren van een laadpaal is niet mogelijk. Wie gebruik wil maken van een laadstation, kan op de parkeerplaats één van de parkeerwachters aanspreken. Zij verwijzen automobilisten door naar een beschikbare paal, waar betaald kan worden met een laadpas, creditcard of pinpas.