Pairi Daiza

Belgische horeca-ondernemer na dagje dierentuin: 'Ik word hier zo boos van'

Een Belgische horeca-ondernemer die zijn terras gesloten moet houden, wist niet wat hij zag tijdens een dagje dierentuin. Maxim De Clercq, eigenaar van een wijnbar, was afgelopen zondag in dierenpark Pairi Daiza. Daar kunnen bezoekers gewoon hapjes en drankjes nuttigen op een groot terras bij een horecagelegenheid.



"En dan mag ons veilig, ontsmet en proper terrasje niet open", schreef De Clercq verontwaardigd op Facebook, bij enkele foto's van de zitgelegenheden in de dierentuin. "Ik word hier zo boos van!"

De regels zijn niet uit te leggen, vertelt de horecabaas in gesprek met Looopings. "Overal in het park waren de terrassen afgezet, op één terras na en dat was volledig vol. Bizar." Dat dierenparken open mogen, vindt hij prima. "Wij waren er zelf natuurlijk ook, geen enkel probleem. Maar de wet zou voor iedereen gelijk moeten zijn. Nu zorgt het voor een chaotische situatie."



Hygiënischer

Bovendien zou zijn eigen terras in Westende veiliger en hygiënischer zijn dan de picknickbanken in Pairi Daiza, aldus De Clercq. "Terrassen in de horeca worden normaal gesproken ontsmet na elk bezoek. Daar niet."



Op Facebook zorgden de beelden voor een hoop consternatie. Veel mensen laten weten het onbegrijpelijk te vinden dat dergelijke taferelen nog toegestaan zijn, terwijl de coronamaatregelen in België onlangs werden aangescherpt. "En er kwamen reacties van mensen niet geloofden dat de foto's afgelopen zondag genomen zijn, maar dat is echt zo."