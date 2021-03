Gröna Lund

Video: Zweeds pretpark test nieuwe aanwinst Monster

Eén van de spectaculairste nieuwe achtbanen in Europa staat in Zweden. Pretpark Gröna Lund in Stockholm is van plan om dit jaar de inverted rollercoaster Monster te openen. De testritten zijn al in volle gang, blijkt uit een indrukwekkende video van een fan.



Monster is 700 meter lang en 34 meter hoog. Passagiers - hangend onder de baan - gaan meermaals over de kop, met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. YouTube-kanaal FABH Adventures was erbij toen de aanwinst afgelopen week getest werd.

Gröna Lund is al meer dan een jaar gesloten vanwege de strenge coronaregels voor Zweedse attractieparken. Eigenlijk zou Monster op zaterdag 24 april opengaan. Gisteren liet het park weten dat de heropening uitgesteld is tot zaterdag 1 mei. Ook die datum is nog onder voorbehoud.