Efteling viert 25-jarig bestaan Villa Volta met speciale pin

De Efteling brengt een speciale pin uit om het zilveren juibleum van Villa Volta te vieren. Het beroemde draaiende huis van Hugo van den Loonsche Duynen opende in het voorjaar van 1996, 25 jaar geleden. Dat laat het park niet ongemerkt voorbijgaan.



De pin bestaat uit een banier van de Bokkenrijders-roversbende, met de tekst "25 jaar Villa Volta". Daarboven prijkt een afbeelding van het iconische landhuis.

Dankzij een draaielement kan de foto op zijn kop gezet worden. "Zo schommelt Villa Volta, ook op de pin, heen en weer", laat de Efteling weten.



Limiet

Vanaf vandaag is de pin voor 7,50 euro te bestellen in de webshop van het sprookjespark, met een limiet van drie pins per bezorgadres. Er zijn 2200 exemplaren gemaakt. Men rekent binnen Nederland 3 euro aan verzendkosten.



Efteling-directeur Fons Jurgens nam onlangs alvast een speldje in ontvangst. Villa Volta is zijn lievelingsattractie, onthulde hij enkele jaren geleden. "Je wordt toch op één of andere manier op het verkeerde been gezet", aldus Jurgens. "Ik vind dat fantastisch mooi."