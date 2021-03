Europa-Park

Europa-Park moet ijsbeelden laten smelten: 'Triest en deprimerend'

Een ijsbeeldententoonstelling in Europa-Park komt tot een triest einde. Eigenlijk had het Duitse pretpark bezoekers in het winterseizoen willen trakteren op een expositie met dertig verschillende ijssculpturen. Toen dat vanwege corona niet doorging, zou de tentoonstelling in het voorjaar openen. Ook dat is nu geen optie meer.



Europa-Park gaat definitief niet open met Pasen. Om die reden worden de kostbare ijsbeelden ontdooid. "De hoge kosten voor de koeling kunnen niet doorgaan", meldt het park in een persbericht. "De elektriciteit wordt uitgeschakeld en de sculpturen smelten weg."

Vijftig ijskunstenaars hebben zes weken lang aan de sculpturen gewerkt. Het attractiepark investeerde naar eigen zeggen 450.000 euro in de bouw en het onderhoud van de expositie. De beelden, waar tweehonderd ton ijs voor werd gebruikt, stonden in het teken van het 45-jarig bestaan van Europa-Park.



Hoop smelt weg

In het ijzige winterlandschap was het permanent 8 graden onder nul. Europa-Park-eigenaar Roland Mack beschrijft de smeltende beelden als "een triest symbool voor de huidige situatie". "Hoop smelt weg als ijs in de zon."



Een woordvoerder noemt het "een triest en deprimerend schouwspel". "Onze altijd vrolijke mascottes verliezen hun glimlach. De kindervrienden, gevangen in ijs, worden ontdooid en zakken langzaam in elkaar."