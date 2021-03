Walibi Holland

Merkwaardige vacature Walibi Holland: 'Zoeken iemand die achtbanen in beweging houdt'

Walibi Holland heeft een opvallende vacature online gezet. Het pretpark zegt op zoek te zijn naar een achtbaantester. Vanwege de coronasluiting kunnen de rollercoasters in Walibi voorlopig niet open. In de tussentijd moeten de achtbanen wel regelmatig getest worden.



Daar is een proefpersoon voor nodig met "stalen zenuwen en een sterke maag", laat het park weten. "Omdat door de uitgestelde opening van het park de achtbanen langer stil moeten staan, zoeken we iemand die ze in beweging blijft houden", staat in de vacaturetekst.

Het zou gaan om een tijdelijke fulltime functie. Hoe ziet een werkdag eruit? "In samenwerking met de technische dienst voer jij de controle nauwkeurig uit en test je de attracties aan de hand van een criterialijst."



Reuzenrad

Daarbij moet elke achtbaan "minimaal één keer" gecontroleerd worden, maar het liefst "meerdere keren op verschillende tijden van de dag én op verschillende plaatsen in de achtbaan". Een goede achtbaantester is er ook niet vies van om andere attracties uit te proberen, zoals het reuzenrad.



Walibi belooft naast een fulltime contract voor 38 uur per week ook "altijd een good-hair-day" en "keelsnoepjes tegen een schorre stem". Solliciteren kan via een online formulier. De timing van de ludieke vacature is niet toevallig: over enkele dagen is het 1 april.