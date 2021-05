Alton Towers Resort

Foto's: Mardi Gras-festival in Engels pretpark Alton Towers

Het Engelse attractiepark Alton Towers organiseert voor het eerst een eigen Mardi Gras-festival. Tot en met 20 juni staat het pretpark in het teken van het internationale straatfeest, dat tegenwoordig vooral bekend is door bonte parades in de Amerikaanse stad New Orleans.



Bezoekers van Alton Towers komen op verschillende plekken kleurrijke decorstukken en muzikale entertainmentacts tegen. Elk themagebied wordt vertegenwoordigd door een groep met een eigen podium.

Daarnaast is er een Food Street waar buitenlandse gerechten geserveerd worden. Ook zijn er Mardi Gras-souvenirs verkrijgbaar. Het evenement zit inbegrepen bij de entreeprijs van Alton Towers.