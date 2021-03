Holiday Park

Foto's: nieuwe attracties in Duits pretpark Holiday Park zijn af

Een nieuw gedeelte in het Duitse pretpark Holiday Park is bijna klaar voor de opening. Het attractiepark, onderdeel van de Plopsa Group, heeft afgelopen winter het Wikingerdorf van Studio 100-personage Wickie de Viking uitgebreid. Er werden drie nieuwe attracties uit de grond gestampt.



Dat zijn een disk'o coaster, een splash battle en een speelgebied voor kinderen. De disk'o coaster - een heen en weer slingerende schijf van de Italiaanse fabrikant Zamperla - gaat Die große Welle heten ('De Grote Golf'). De interactieve waterattractie, gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, krijgt simpelweg de naam Splash Battle.

Als derde attractie had Holiday Park eigenlijk een grote waterspeelplaats aangekondigd. Uiteindelijk is dat een normale speeltuin geworden, met houten torens en bruggen in het zand. In het Wikingerdorf stond al één grote attractie: de boomstambaan Wickie Splash uit 1992.



Schommelschip

Tijdens de wintersluiting zijn er ook twee attracties verdwenen uit Holiday Park: het schommelschip Sturmschiff en de rups Wellenhopser. Wanneer het park weer opengaat, hangt af van de coronaregels in Duitsland.



Holiday Park is het derde Plopsa-park waar dezelfde Wickie de Viking-attracties gebouwd worden. Een vergelijkbaar gebied is al sinds 2013 te vinden in het Belgische Plopsaland De Panne. Afgelopen zomer opende Wickieland in het Poolse Majaland Kownaty.