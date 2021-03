Efteling

Efteling wil dat Holle Bolle Gijs automatisch afval gaat scheiden

De Efteling is op zoek naar een duurzame oplossing voor Holle Bolle Gijs. Op dit moment belandt al het afval dat hij door zijn keel krijgt op dezelfde stapel. In tijden waarin afvalscheiding steeds belangrijker wordt, wil de Efteling dat ook de pratende afvalbak zijn steentje bijdraagt.



In het sprookjespark staan vandaag de dag elf Holle Bolle Gijzen. De eerste, ontworpen door Anton Pieck, werd geïntroduceerd in 1959. Het is de bedoeling om de afvalvreters de komende jaren één voor één aan te passen, zodat ze verschillende soorten afval kunnen herkennen én zelf kunnen scheiden.

Daarvoor is de Efteling op zoek naar een slimme techniek, vertelt manager Linda Hoffmans in een oproep. "Ons streven is om 100 procent van de petflesjes en blikjes schoon in te zamelen voor recycling", zegt ze.



Achterzijde

"Eén van deze aanvullende initiatieven is het integreren van een afvalscheider in de achterzijde van Holle Bolle Gijs." Het systeem moet blikjes en flesjes kunnen herkennen, zodat ze apart van het overige afval bewaard kunnen worden. "Zo kunnen we ook anno 2021 weer uniek en innovatief zijn in afvalinzameling."



Wie een oplossing denkt te hebben, kan zich aanmelden via de website van innovatieprogramma BioVoice. De Efteling stelt budget beschikbaar voor een pilot. "In eerste instantie als pilot op één Gijs en bij succes kunnen we dit uitrollen naar meerdere Gijzen."