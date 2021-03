Europa-Park

Europa-Park deelt eerste beelden van virtualreality-attractie onder water

Europa-Park tilt virtual reality naar een hoger niveau met de komst van Snorri Snorkling: een VR-beleving onder water. Bij waterparadijs Rulantica wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een losstaande VR-waterattractie. Op social media deelt het Duitse pretpark foto's van het nieuwe complex.



Het VR-zwembad - met een glazen zijwand - is nu nog leeg. Bezoekers grijpen straks al drijvend in het water een stalen hendel vast. Dankzij een waterdichte virtualreality-headset krijgen ze een totaal andere omgeving voorgeschoteld. Snorri is de naam van een paarse inktvis die fungeert als de mascotte van Rulantica.

De tarieven van Snorri Snorkling zijn nog niet bekend. Ook is er nog geen openingsdatum. Europa-Park en Rulantica moeten voorlopig gesloten blijven vanwege de coronamaatregelen in Duitsland. Beide bestemmingen zijn al sinds afgelopen najaar dicht.