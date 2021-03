Parque Warner Madrid

Spaans pretpark weer open: wachttijden online te bekijken

Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid is dit weekend weer opengegaan voor publiek. Voor het eerst zijn de wachttijden voor de attracties online te bekijken. In de officiƫle app van het Warner Bros.-attractiepark is nu te zien hoelang bezoekers in de rij moeten staan.



Die tijden verschijnen voortaan ook in het overzicht op looopings.nl/wachten, waar de wachttijden van zo veel mogelijk Europese parken worden bijgehouden. Vanwege de coronacrisis is dat een unicum: in de meeste landen zijn de pretparken nog dicht.

Naast het park in Madrid zijn op dit moment alleen nog wachttijden zichtbaar van Tivoli Gardens en Legoland Billund, twee parken in Denemarken. Binnenattracties moeten daar gesloten blijven.



Verplicht

Parque Warner is vandaag geopend van 12.00 tot 21.00 uur. Komende week zijn bezoekers dagelijks welkom van 12.00 tot 22.00 uur. Het dragen van een mondkapje is overal verplicht. Verder moeten bezoekers minimaal twee meter afstand houden van andere gezelschappen.