Efteling

Efteling neemt afscheid van vaste voice-over

Arnoud Schellenberg vertrekt bij de Efteling. Die naam doet bij het grote publiek wellicht geen belletje rinkelen, maar toch horen miljoenen mensen per jaar zijn stem. Schellenberg was de afgelopen jaren namelijk de vaste voice-over van het attractiepark.



Zo sprak hij de aankondigingen in voor paardenshow Raveleijn en fonteinenspektakel Aquanura. "Dames en heren, meisjes en jongens, welkom bij de sensationele watershow Aquanura", klinkt normaal gesproken bijvoorbeeld meermaals per dag in de Efteling. Verder is hij te horen als omroeper bij Monsieur Cannibale en de virtualreality-beleving bij Droomvlucht.

Daarnaast leende Schellenberg zijn stem aan de videoserie De Magische Klok op het YouTube-kanaal van de Efteling. Sinds de eerste coronasluiting in het voorjaar van 2020 verzorgt Schellenberg ook de mededelingen omtrent de coronamaatregelen, met zinnen als: "Beste gast, wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Jij ook?"



100% NL

De voice-over, eerder werkzaam voor radiozender 100% NL, begon in 2008 bij de Efteling als dj en operationeel manager van Efteling Kids Radio. Nu het radiostation stopt met alle gepresenteerde programma's, neemt Schellenberg afscheid van het sprookjespark.



In een bericht op social media noemt hij het opzetten van Efteling Kids Radio "het project van mijn leven". "Ik heb de ambities kunnen waarmaken. Samen met een waanzinnig leuk, goed, hecht en gemotiveerd team om mij heen."



Pijn

Zijn vertrek is niet vrijwillig, net als dat van de overige dj's. "Het is niet mijn keuze, maar de pijn wordt verzacht. De mooie herinneringen, samenwerkingen en de voldoening over wat ik op professioneel en persoonlijk vlak bereikt en geleerd heb overheersen namelijk." De dj zegt de Efteling dankbaar te zijn voor de kansen die hij kreeg.