Video: eerste beelden van nieuw themapark Puy du Fou España

In Spanje is afgelopen weekend het nieuwe themapark Puy du Fou España opengegaan. Een promotievideo geeft een goed beeld van wat de bestemming precies te bieden heeft. Puy du Fou España draait - net als het originele Puy du Fou-park in Frankrijk - volledig om entertainment.



Bezoekers krijgen vier verschillende historische spektakelshows voorgeschoteld: een 360 graden-theatervoorstelling, een vogelshow, een paardenshow en een walkthrough-show. Op geselecteerde dagen staat er ter afsluiting ook een groot avondspektakel op het programma, na zonsondergang.

Die avondvoorstelling draait al sinds 2019. Nu is er een volledig park omheen gebouwd. Het project kostte bijna 200 miljoen euro. Puy du Fou España ligt bij Toledo, de hoofdstad van de Spaanse regio Castilië-La Mancha. De komende jaren moet het park van dertig hectare verder uitgebreid worden.