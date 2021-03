Efteling

Technische problemen teisteren YouTube-show Efteling: 'Amateuristisch niveau'

Een speciale YouTube-show van de Efteling, bedoeld voor abonnementhouders, is vanavond chaotisch verlopen. Het attractiepark had abonnees een exclusief avondprogramma beloofd, met "een uniek kijkje in de keuken van de Efteling". Technische problemen gooiden roet in het eten.



De uitzending had om 18.30 uur gestart moeten worden, maar vanwege "technische storingen" kon de uitzending niet gestart worden. Toen de show om 19.00 uur alsnog begon - een half uur te laat - bleek dat van een livestream geen sprake was.

In plaats daarvan kregen abonnementhouders vooraf opgenomen kinderfilmpjes voorgeschoteld, met lange pauzes ertussen. Na afloop van elk item kwam een aftelklok in beeld, zodat kijkers regelmatig ruim tien minuten niets te doen hadden.



Stekker eruit

Tot overmaat van ramp viel vijftig minuten voor het geplande einde van de uitzending het geluid weg. Een presentatie van twee medewerkers over het "creƫren van herinneringen" was daardoor niet te volgen. Het segment had drie kwartier moeten duren, maar na negen minuten besloot de Efteling de stekker eruit te trekken.



Abonnementhouders die de moeite namen om de uitzending te bekijken, kwamen van een koude kermis thuis. Op social media overheerst dan ook de teleurstelling.



Steeds amateuristischer

"Wat kan er ik godsnaam technisch misgaan met een van tevoren opgenomen video?", vraagt Emile Vierus zich af. "Ben al 21 seizoenen abonnementhouder van de Efteling en echt wel fan, maar het laatste anderhalf jaar wordt het steeds amateuristischer", vindt Davy Roberts.



"Wat een afgang", concludeert Jaap Meeldijk. "Dit is een park dat naar zeven miljoen bezoekers en een negenpluservaring wil. Ik verwacht echt meer." Arthur van der Velden: "De Efteling heeft 't door technisch gekloot een beetje verprutst."



Fouten

"Nu ging zo'n beetje alles fout wat er fout kan gaan", concludeert Ramon Heeren. Jacko Pennings ziet de Efteling alsmaar "klungelen en sukkelen" op mediagebied. "Leren ze dan echt niets van hun fouten? Het blijft zo steken op amateuristisch niveau." Ook Cindy Vervuren was niet onder de indruk. "Sorry Efteling, ik haak af, ik ga Big Brother kijken." Tristan Sekeris: "Het blijven amateurs daar in Kaatsheuvel."



De Efteling had de abonnee-avond groots aangekondigd. "Via een exclusief programma op YouTube krijg je weer even het gevoel dat je in de Efteling bent", luidde de promotietekst. "Een avond die je niet wilt missen!"