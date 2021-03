Duinrell

Traumahelikopter naar Duinrell vanwege incident met asielzoekers

In het vakantiepark van Duinrell heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een incident plaatsgevonden. Dat gebeurde op een gedeelte van het terrein waar momenteel asielzoekers verblijven. De politie rukte met meerdere eenheden uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.



Een woordvoerster van het attractiepark bevestigt dat er vannacht een incident heeft plaatsgevonden op het afgesloten COA-terrein. In de oorspronkelijke melding werd gesproken over een steekpartij, maar volgens de politie was er sprake van een mishandeling.

Er is één verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord. Wat er precies is gebeurd, zal moeten blijken uit onderzoek.



Inkomsten

De bungalows van Duinrell worden 's winters al jaren gebruikt als asielzoekerscentrum, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vanwege de coronacrisis blijven de vluchtelingen nu langer zitten. Voor het pretpark betekent dat een belangrijke inkomstenbron.