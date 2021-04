Disneyland Paris

Hotel Disneyland Paris wordt vaccinatiecentrum

Eén van de hotels van Disneyland Paris wordt de komende tijd ingezet als een vaccinatielocatie. Het conventiecentrum van Disney's Newport Bay Club Hotel dient vanaf zaterdag 24 april als een plek waar Fransen hun coronaprik kunnen krijgen.



"De lokale autoriteiten kunnen daar de COVID-19-vaccins distribueren aan de lokale gemeenschap", meldt Disney in een verklaring. Het centrum gaat open op zaterdagen en zondagen van 09.30 tot 17.30 uur. Een afspraak maken kan via het online platform Doctolib.

Voorlopig is Newport Bay Club gesloten voor bezoekers, net als de Disney-parken. Het vaccinatiecentrum wordt in ieder geval gescheiden van het hotel, belooft Disney. De logistieke operatie is in handen van de brandweer van het Franse departement Seine-et-Marne, onder toeziend oog van de regionale gezondheidsdienst ARS.



Duizend vaccins

Het is de bedoeling om elke zaterdag en zondag duizend vaccins te leveren. "Disneyland Paris is trots om de autoriteiten hiermee te kunnen ondersteunen", meldt operationeel manager Eric Marion in een verklaring.