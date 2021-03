Disneyland Paris

Walt Disney Studios Park volledig uitgestorven in nieuwe video

Door de coronasluiting ligt het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris er verlaten bij. Een nieuwe YouTube-video, gefilmd na zonsondergang, bevat surrealistische sfeerbeelden van een uitgestorven park in het donker.



Waar normaal gesproken duizenden bezoekers per dag lopen, overheerst nu de rust. Alle lampen zijn aangezet, maar de attracties staan stil en er klinkt geen muziek.

Achtereenvolgens komen bekende attracties voorbij als Cars Quatre Roues Rallye, Slinky Dog Zigzag Spin, RC Racer, Ratatouille: The Adventure en The Twilight Zone Tower of Terror.



Ontspannen

De 38 minuten durende video is onderdeel van een YouTube-serie die Zen Moments wordt genoemd, bedoeld om te ontspannen. De Disney-parken gingen eind oktober 2020 dicht. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend.