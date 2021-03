Duinrell

Duinrell: plan voor nieuwe Tikibad-glijbaan staat in de ijskast

Een plan voor een nieuwe glijbaan in het Tikibad van Duinrell is door de coronacrisis in de ijskast beland. De directeur van het Wassenaarse attractiepark kondigde in de zomer van 2019 een nieuw soort waterglijbaan aan. Die had in 2020 moeten openen.



Het gaat om een 'oval slide': een ovaalvormige, gesloten glijbaan waar meerdere personen tegelijk vanaf kunnen glijden. Door de coronaproblematiek is het project voor onbepaalde tijd uitgesteld, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

"We hebben als Duinrell ieder jaar een flinke wensenlijst met leuke vernieuwingen voor ons park", zegt de voorlichtster. "Daar stond vlak voor corona de nieuwe glijbaan op, maar soms moeten we andere keuzes maken en meebewegen met de markt."



Bovenaan

Om die reden is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in verblijfsrecreatie. "We hebben ons gericht op de uitbreiding van ons vakantiepark, maar de glijbaan staat nog steeds bovenaan onze wensenlijst voor na corona."