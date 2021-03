DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort laat donateurs live meekijken met mierenkolonie

Een nieuwe steuncampagne van DierenPark Amersfoort staat in het teken van mieren. Wie de dierentuin een warm hart toedraagt, kan symbolisch een mier adopteren. In het park leven zo'n 100.000 Zuid-Amerikaanse parasolmieren. "Zij wachten op een baasje", zegt directrice Astrid Wassenaar gekscherend.



Het adopteren van een mier kost 25 euro per jaar. Voor dat bedrag krijgt de 'eigenaar' toegang tot de zogeheten Mierencam, waarmee de kolonie live te volgen is. Verder zorgt DierenPark Amersfoort voor een online certificaat en een halfjaarlijkse nieuwsbrief met mierennieuws.

Donateurs mogen zelf een naam voor hun mier kiezen. Wie 45 euro betaalt, ontvangt het certificaat per post, plus een pakket met hebbedingetjes en twee entreekaarten voor een speciale mierenavond.



Schrijnend

De financiƫle hulp is hard nodig, vertelt directrice Wassenaar. "Het dierenpark heeft het zwaar. De langdurende sluiting wordt steeds schrijnender en heeft grote impact op ons park." Lucas Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort, adopteerde vanochtend de allereerste mier.