ZOO Antwerpen

Zeeleeuwen verdwijnen onverwachts uit ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen gaat onverwachts afscheid nemen van de zeeleeuwen. In 2019 kondigde de Belgische dierentuin nog grootse plannen aan voor een renovatie van het zeeleeuwenverblijf. Die verbouwing blijkt achteraf echter "te complex" te zijn, zo laat het park nu weten. Daarom moeten de dieren vertrekken.



De zeeleeuwen zijn onderdeel van het zogeheten Jubileumcomplex naast treinstation Antwerpen-Centraal, dat voor 18 miljoen euro opgeknapt zou worden. Volgens het dierenpark kunnen de strenge regels met betrekking tot beschermd erfgoed niet gecombineerd worden met het dierenwelzijn dat men voor ogen had.

ZOO Antwerpen neemt om die reden afscheid van de vier aanwezige zeeleeuwen; twee mannetjes en twee vrouwtjes. Ze vertrekken binnenkort naar parken in Engeland en Duitsland. De verhuizing moet nog vóór de zomer plaatsvinden, maar een specifieke datum is nog niet bekend.



Zeehonden

De zeeleeuwen bevinden zich momenteel in het voormalige verblijf van de zeehonden. Na het vertrek zullen de zeehonden terugkeren naar hun oude plek. Zij worden nu gehuisvest bij de pelikanenvijver.