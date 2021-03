Nieuws

Geen plek voor mega-attractiepark bij Hoofddorp

Het plan voor een gigantisch pretparkresort in Noord-Holland gaat roemloos ten onder. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep had HollandWorld moeten verrijzen, een themapark met internationale allure. Na jaren van overleggen en plannen blijkt er definitief geen plek voor te zijn.



Dat komt niet als een verrassing: begin vorig jaar liet de gemeente Haarlemmermeer al weten geen heil te zien in het kostbare megaproject. Nu is die boodschap officieel vastgelegd in een voortgangsrapport, waar het Noordhollands Dagblad over bericht.

Als belangrijkste reden worden infrastructurele problemen genoemd. Het wegennet in de omgeving schiet tekort voor de komst van een groot attractiepark. Voor het aanleggen van nieuwe wegen is geen geld. Bovendien zou dat te veel impact hebben op het milieu.



Opening

HollandWorld moest onderdeel worden van recreatiegebied Park21. De initiatiefnemers spraken enkele jaren geleden over een investering van 650 miljoen euro. Dat zou vier miljoen bezoekers per jaar kunnen opleveren, met een mogelijke groei naar acht miljoen. De opening was gepland voor 2023.



De concepten voor HollandWorld werden ontwikkeld door International Destination Strategies, het bedrijf van oud-Walibi-directeur Hans van Driem. Bekende namen als de Vlaamse Plopsa Group en het Franse themapark Puy du Fou hadden interesse om eraan mee te werken.



Bescheiden

Park21 wordt nu ontwikkeld als een kleinschalig recreatiepark met een bescheiden bezoekersaantal. De gemeente wil zich niet richten op miljoenen toeristen van over de hele wereld, maar op mensen uit de omgeving. Van de 1000 hectare landbouwgrond in het gebied wordt in eerste instantie slechts 179 hectare ingericht als park.