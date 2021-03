Attractiepark Toverland

Kansspelautoriteit buigt zich over bingo-avond Toverland

Een online bingo-avond van Toverland heeft de aandacht van de Kansspelautoriteit. Fans van het Limburgse attractiepark konden op woensdagavond meedoen met een heuse Toverland Bingo, voor 2,50 euro per bingokaart. Het initiatief voldeed echter niet aan de overheidsregels voor kansspelen.



Online bingo's zijn in Nederland alleen toegestaan als er geen enkel commercieel belang mee is gemoeid. "Dat wil zeggen dat er op geen enkele wijze geld mag worden verdiend met het organiseren van de bingo, ook niet als nevenactiviteit", verduidelijkt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit.

Bovendien mogen minderjarigen onder geen beding meedoen aan een bingo. Toverland vroeg wel naar de leeftijden van deelnemers, maar ook personen onder 18 jaar konden gewoon een bingokaart aanschaffen en meespelen.



Entreekaarten

Het pretpark gaf tijdens de bingo-avond onder meer knuffels, mokken, entreekaarten, achtbaanritjes en rondleidingen achter de schermen weg. Er deden enkele honderden personen aan mee. De livestream op YouTube werd woensdagavond door ruim 3500 mensen bekeken.



De Kansspelautoriteit bekijkt of er gevolgen komen voor Toverland, vertelt een voorlichter aan Looopings. "We zijn van dit initiatief op de hoogte", zegt hij. "Op specifieke gevallen kan ik niet ingaan, maar onze afdeling handhaving pakt dit verder op."



Kosten

Een woordvoerster van het park was zich tot nu toe van geen kwaad bewust. "Wij waren ervan overtuigd dat we alleen niets mochten verdienen aan de bingo, na aftrek van alle gemaakte kosten", vertelt ze aan Looopings. Wat nu? "We gaan graag in gesprek met de Kansspelautoriteit. We hebben niets te verbergen."



Over het ontbreken van een leeftijdscontrole zegt ze: "We hebben samengewerkt met een gespecialiseerde externe partner die regelmatig dit soort bingo's organiseert. We gingen ervan uit dat dit goed geregeld zou zijn." Er staan geen nieuwe bingo-avonden meer op de planning.