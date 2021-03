Efteling

Efteling deelt verrassingseieren uit aan webshopklanten

In de aanloop naar Pasen deelt de Efteling eieren uit. Wie de komende dagen voor minimaal 25 euro bestelt in de webwinkel van het attractiepark, ontvangt een gratis verrassingsei. Dat heeft de Efteling bekendgemaakt op social media.



In de eitjes zitten nostalgische Efteling-hangertjes of plastic poppetjes van bijvoorbeeld Sprookjesboom of Jokie. Normaal gesproken worden de eieren voor 1 euro 'uitgepoept' door de stenen kip en eend op het Anton Pieckplein.

De Efteling-webshop, die officieel 't Pakhuys heet, is een tijdelijk initiatief. Zo kunnen er toch souvenirs verkocht worden nu het park gesloten is vanwege het coronavirus. De paasactie geldt voor alle bestellingen in de periode tot en met woensdag 31 maart.