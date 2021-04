Pretpark de Valkenier

Architectenbureau ontwikkelde alternatief voor Limburgs pretpark

Voor het vervangen van het Limburgse pretpark de Valkenier ligt al een plan klaar. In februari werd bekend dat de eigenaar van het attractiepark in Valkenburg overweegt om de handdoek definitief in de ring te gooien. Op de locatie van het huidige park zou dan bijvoorbeeld een woonwijk gebouwd kunnen worden.



Nu blijkt dat er ook al een ander plan is ontwikkeld voor het gebied. Architectenbureau Povše & Timmermans uit Sittard bedacht een nieuw concept voor de Valkenier, waarbij klassieke attracties als achtbanen, waterbanen en draaimolen plaatsmaken voor overdekt entertainment.

"De familie Otermans, de eigenaar van de Valkenier, heeft ons een tijd geleden gevraagd om na te denken over een concept dat 365 dagen per jaar gebruikt kan worden voor overdekt familie-entertainment", vertelt architect Geert Timmermans aan Looopings.



Games

Zo ontstond een masterplan voor overdekte pretparkachtige locatie. De details wil Timmermans niet kwijt. "Want als het niet doorgaat, willen we dit concept op een andere plek proberen. We hebben er anderhalf jaar lang aan gewerkt. Maar denk aan de combinatie van games en sport, met gebruik van schermen."



Inmiddels is het plan in de ijskast beland, vertelt de architect. "De Valkenier overweegt nu voor woningbouw te kiezen, terwijl de gemeente liever recreatie ziet. Wij zijn in afwachting van wat het gaat worden. Ons concept ligt klaar. Ze kunnen zo met ons verdergaan."