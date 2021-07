Apenheul

Apenheul brengt boek uit ter gelegenheid van vijftigjarig jubileum

Apenheul heeft een boek uitgebracht om te vieren dat het park vijftig jaar bestaat. In het 212 pagina's tellende boekwerk van Marlies Hummelen staan foto's en interviews met personen die belangrijk zijn of zijn geweest voor de ontwikkeling van het bekende Apeldoornse dierenpark.



Zo wordt er gesproken met de dochter van Apenheul-oprichter Wim Mager, maar bijvoorbeeld ook met verzorgers, een medewerker van de technische dienst, de coördinator van dierentransporten, een voedingsspecialist, het hoofd van de groenvoorziening en oud-directeuren.

Het voorwoord wordt verzorgd door Patrick van Veen van the Jane Goodall Institute. Prinses Magriet der Nederlanden, beschermvrouw van het park, komt ook aan het woord. Verder maakt de lezer kennis met de diersoorten die in het park leven.



Omslag

Vijftig jaar geleden werd er weinig verwacht van de komst van het apenpark. "Een park met alleen maar apen, die vrij rondlopen tussen de bezoekers - dat kon niks worden, meenden velen eind jaren zestig", valt te lezen op de omslag. "Toch opende de eigenzinnige idealist Wim Mager in 1971 het apensanctuarium Apenheul." De rest is geschiedenis.



'Apenheul 50 Jaar' is sinds kort verkrijgbaar in het park. Wie geen plannen heeft om binnenkort langs te komen, kan het boek ook online bestellen. Een exemplaar kost 29,95 euro.