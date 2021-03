Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen geeft overnachting onder achtbaan weg

Attractiepark Slagharen laat fans onder een achtbaan slapen. Om de heropening van het vakantiepark kracht bij te zetten, organiseert het Overijsselse pretpark een winactie met een avontuurlijke overnachting.



Onder de 33 meter hoge lanceerachtbaan Gold Rush komen twee glamping-tenten te staan. Die worden "sfeervol en met een knipoog naar het Wilde Westen aangekleed", laat Slagharen weten.

Voor de actie werkt het park samen met tentenleverancier YALA. Het verblijf - twee nachten en drie dagen - is bedoeld voor vier personen. De winnaars krijgen ook een ontbijtbox. Aanmelden kan tot 30 maart via de website van Slagharen.



Entertainment

Omdat pretparken in Nederland voorlopig gesloten moeten blijven, gaat op vrijdag 2 april alleen het vakantiepark van Slagharen open. Voor de verblijfsgasten wordt gezorgd voor extra activiteiten en entertainment. Wie langskomt, ontvangt ook entreekaarten om later in het seizoen te gebruiken.