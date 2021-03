Efteling

Boete voor Efteling-bezoeker die werd aangevallen door beveiligers

Een Efteling-bezoeker die afgelopen najaar tegen de grond gewerkt werd door beveiligers, moet een boete betalen. Dat heeft de politierechter in Breda besloten. In oktober 2020 dook een video op van een man uit Amsterdam die in de Efteling aangevallen werd door een groep bewakers. Hij zou zich bij de ingang agressief gedragen hebben.



Efteling-medewerkers voelden zich "geïntimideerd en bedreigd", vertelde een woordvoerster destijds. Zij schakelden de beveiliging in. Toen de man even later werd aangesproken, escaleerde de situatie volledig.

In de rechtbank bleek afgelopen week wat de man gedaan heeft om het Efteling-personeel op de kast te jagen: hij deed bij de entree moeilijk toen hij zijn kaartjes niet in een goede volgorde had gepresenteerd. In een mum van tijd stonden er tien beveiligers om hem heen. Omdat hij vervolgens weigerde het park te verlaten, moest hij zich bij de rechter verantwoorden voor belediging en huisvredebreuk.



Uitgescholden

"Mijn cli├źnt is slachtoffer in deze zaak", zo citeert het Brabants Dagblad de advocate van de man. "Hij heeft letsel opgelopen toen hij naar de grond werd gewerkt en hij werd uitgescholden voor kut-Marokkaan."



Volgens raadsvrouw wilde de bezoeker het park wel verlaten, maar pas nadat hij zijn entreegeld had teruggekregen. Hij was immers net binnen. Bovendien suggereert de advocate dat Efteling-beveiligers erom bekend staan wel vaker te discrimineren.



Voorwaardelijk

De Amsterdammer, die zelf niet aanwezig was bij de zaak, krijgt een boete van 400 euro, waarvan 300 euro voorwaardelijk. Hij deed zelf ook aangifte tegen de beveiligers. De kwestie krijgt mogelijk dus nog een staartje.